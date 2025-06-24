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Дмитрий Патрушев: Минприроды разрабатывает новый законопроект об охране Байкала

Взвешенное решение позволит учесть возможность сохранения природы Байкала и экономическое развитие территории.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Дмитрий Патрушев в эксклюзивном интервью журналисту «Комсомольской правды» Ивану Останину заявил, что власти готовят новый законопроект об охране озера Байкал.

«Мы, безусловно, должны сделать все, чтобы сохранить Байкал — наш уникальный природный объект», — сказал Патрушев.

При этом он отметил, что территорию вокруг озера надо развивать, обеспечивая местному населению качественные условия жизни. Выработка политики, как это регулировать, — давно назревший вопрос. Минприроды разрабатывает соответствующий законопроект, подчеркнул вице-премьер.

Патрушев уточнил, что в первом чтении Госдума приняла этот проект закона еще в прошлом году. Однако некоторые его положения потребовали корректировки. Сейчас поправки правительства готовы, добавил зампред кабмина.

Патрушев отметил, что надеется на принятие взвешенного решения, которое учтет возможность сохранить невероятную природу Байкала и экономически развивать территории. Найденный разумный баланс станет предпосылкой для устойчивого развития этих территорий на многие годы, заключил он.

Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев провел заседание комиссии по вопросам охраны озера Байкал. На заседании присутствовали лица, прежде всего ответственные и заинтересованные в сохранении уникального озера — главы трех регионов, соприкасающихся с водоемом, депутаты и правоохранители.