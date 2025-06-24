Дмитрий Патрушев: Минприроды разрабатывает новый законопроект об охране Байкала

Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев провел заседание комиссии по вопросам охраны озера Байкал. На заседании присутствовали лица, прежде всего ответственные и заинтересованные в сохранении уникального озера — главы трех регионов, соприкасающихся с водоемом, депутаты и правоохранители.