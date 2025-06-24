ЦАХАЛ сообщил о запуске Ираном пятой волны ракет по Израилю

Израиль подвергся новым ракетным атакам со стороны Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военные зафиксировали уже четвертую волну запусков ракет, из-за чего в нескольких районах страны объявили воздушную тревогу.
Системы противовоздушной обороны активно работают для перехвата ракет, сообщили в ЦАХАЛ. Гражданам рекомендовали немедленно укрыться в безопасных местах и ждать дальнейших указаний.
Позже стало известно о пятой волне ракетных ударов по Израилю. В городе Беэр-Шева иранская ракета попала в семиэтажный жилой дом, что привело к гибели как минимум трех человек, уточнил телеканал N12. По данным источников, есть пострадавшие, но их точное число пока неизвестно.
Ранее ЦАХАЛ сообщала о третьей волне атак из Ирана. Военные отметили, что системы ПВО задействованы для защиты территории страны. После каждого запуска ракет в ряде регионов Израиля звучала воздушная тревога, а жителей призывали оставаться в укрытиях.