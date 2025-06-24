ЦАХАЛ сообщил о запуске Ираном пятой волны ракет по Израилю

Позже стало известно о пятой волне ракетных ударов по Израилю. В городе Беэр-Шева иранская ракета попала в семиэтажный жилой дом, что привело к гибели как минимум трех человек, уточнил телеканал N12. По данным источников, есть пострадавшие, но их точное число пока неизвестно.