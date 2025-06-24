Дмитрий Патрушев: Оздоровление коснется всех крупных водных артерий России

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в рамках федерального проекта «Вода России» будет проведено оздоровление практически всех крупных водных артерий в стране.
«Это будут не только новые очистные сооружения, но и расчистка более 1000 километров рек, что позволит создать комфортные условия для миллионов людей, проживающих вблизи водных объектов», — рассказал он в интервью «Комсомольской правде».
Патрушев подчеркнул, что федеральный проект также предусматривает мероприятия по улучшению состояния озер и водохранилищ в регионах РФ. Особое внимание, по словам политика, будет уделено местам культурного наследия, исторических туристических центров, а также охраняемым природным территориям.
Ранее KP.RU сообщал, что в рамках федерального проекта «Вода России» под Хабаровском прошла акция по очистке берегов Амура.