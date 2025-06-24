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Дмитрий Патрушев: Оздоровление коснется всех крупных водных артерий России

Дмитрий Патрушев рассказал о федеральном проекте «Вода России» и мероприятиях по оздоровлению озер и водохранилищ в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в рамках федерального проекта «Вода России» будет проведено оздоровление практически всех крупных водных артерий в стране.

«Это будут не только новые очистные сооружения, но и расчистка более 1000 километров рек, что позволит создать комфортные условия для миллионов людей, проживающих вблизи водных объектов», — рассказал он в интервью «Комсомольской правде».

Патрушев подчеркнул, что федеральный проект также предусматривает мероприятия по улучшению состояния озер и водохранилищ в регионах РФ. Особое внимание, по словам политика, будет уделено местам культурного наследия, исторических туристических центров, а также охраняемым природным территориям.

Ранее KP.RU сообщал, что в рамках федерального проекта «Вода России» под Хабаровском прошла акция по очистке берегов Амура.