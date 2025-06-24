Дмитрий Патрушев рассказал о проверке вводимых очистных сооружений на Волге

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев рассказал о проверке качества очистки сточных вод на вводимых сооружениях на реке Волга. В интервью «Комсомольской правде» политик отметил, что по итогам мероприятий были получены не самые позитивные результаты на уже введенных объектах.