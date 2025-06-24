Дмитрий Патрушев рассказал о проверке вводимых очистных сооружений на Волге

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев рассказал о проверке качества очистки сточных вод на вводимых сооружениях на реке Волга. В интервью «Комсомольской правде» политик отметил, что по итогам мероприятий были получены не самые позитивные результаты на уже введенных объектах.
«Насчет очистных сооружений скажу, что действительно в этом блоке мероприятий были выявлены проблемы. Весь прошедший год мы системно меняли подход к работе», — рассказал он.
Патрушев подчеркнул, что теперь очистные объекты на Волге, установленные в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», не могут считаться введенными, если Росприроднадзор не подтвердит качество очистки сточных вод.
Ранее KP.RU сообщал, что возведенные на Волге очистные сооружения работали лишь на 5%, не справляясь с загрязнениями воды.