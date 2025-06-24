«Агрессия не помогает»: Эксперт рассказал, как правильно ругаться в собесах, на рынках и в автобусе

При общении с бюрократами важно говорить на их языке — ссылаться на законы и нормативные акты. Если у вас есть телефон с нужной информацией, покажите его. Не бойтесь обращаться к вышестоящему руководству, если ситуация требует. Важно помнить: вы — клиент, и ваше право — получить услугу. Агрессия не помогает, спокойный тон, уверенность и знание своих прав значительно увеличивают шансы на успех.