Дмитрий Патрушев: В России лесов появляется больше, чем выбывает

«Вопреки общемировой тенденции, лесов в нашей стране появляется больше, чем выбывает. Эту динамику мы сохраняем уже несколько лет подряд… В стране ежегодно проходят акции “Сад памяти” и “Сохраним лес”. За годы их проведения высажено более 350 млн деревьев, а участие приняли, в том числе, общественные деятели, политики, гости из зарубежных стран», — рассказал Дмитрий Патрушев.