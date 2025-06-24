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Дмитрий Патрушев: В России лесов появляется больше, чем выбывает

Патрушев сообщил, что за прошедшие шесть лет площадь новых насаждений достигла 8 миллионов гектаров.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев рассказал о запасах леса, сосредоточенных в РФ. Он отметил, что страна предпринимает усилия по их сохранению и приумножению. Зампред правительства уведомил: «лесов появляется больше, чем выбывает». Такими данными Дмитрий Патрушев поделился в беседе с «Комсомольской правдой».

Спикер напомнил, что за прошлые шесть лет площадь новых насаждений достигла восьми миллионов гектаров. Зампред правительства оповестил о значительном вкладе населения в восстановление лесов.

«Вопреки общемировой тенденции, лесов в нашей стране появляется больше, чем выбывает. Эту динамику мы сохраняем уже несколько лет подряд… В стране ежегодно проходят акции “Сад памяти” и “Сохраним лес”. За годы их проведения высажено более 350 млн деревьев, а участие приняли, в том числе, общественные деятели, политики, гости из зарубежных стран», — рассказал Дмитрий Патрушев.

Главной проблемой сохранения лесов зампред правительства назвал пожары. Так, например, на данный момент огонь продолжает бушевать вблизи поселка Атамановка в Забайкалье. Пламя охватывает 2,5 тысячи гектаров леса. Ситуация ухудшается из-за жару и сильного ветра.