Дмитрий Патрушев: За шесть лет турпоток в нацпарки вырос с 6 до 17 млн человек

Как писал сайт KP.RU, в марте 2024 года глава государства на совещании по развитию проекта круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» пообещал, что к 2030 году в России будет создана туристическая инфраструктура во всех нацпарках страны. Он заявил, что на побережьях в девяти регионах будут созданы новые курорты. Они появятся в Краснодарском крае и Крыму, Дагестане и Приморском крае, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, а также в Санкт-Петербурге и на территории Бурятии.