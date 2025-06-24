Дмитрий Патрушев: За шесть лет турпоток в нацпарки вырос с 6 до 17 млн человек

Вице-премьер Дмитрий Патрушев в эксклюзивном интервью журналисту «Комсомольской правды» Ивану Останину сообщил, что с 2019 года поток туристов в российские нацпарки увеличился с шести до 17 миллионов человек.
«Сейчас внутренний туризм переживает стремительный подъем. В 2024 году Россия побила свой собственный рекорд по количеству внутренних турпоездок, их число превысило 90 миллионов. Но Президент (России Владимир Путин — прим. ред.) поручил, чтобы этот показатель к 2030 году достиг 140 миллионов», — сказал он.
Вице-премьер выразил уверенность, что наши нацпарки могут стать отличной точкой притяжения для туристов. За последние шесть лет турпоток в них вырос с шести до 17 миллионов человек, уточнил он.
Зампред Правительства РФ отметил, что в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» власти продолжают создавать условия для популяризации этого вида отдыха людей. По его словам, для этого, в том числе, кабмин будет снимать неразумные ограничения, которые мешают развитию туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях.
Власти нацелены на то, чтобы нацпарки были интересны и комфортны с точки зрения благоустройства, подчеркнул Патрушев.
Как писал сайт KP.RU, в марте 2024 года глава государства на совещании по развитию проекта круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» пообещал, что к 2030 году в России будет создана туристическая инфраструктура во всех нацпарках страны. Он заявил, что на побережьях в девяти регионах будут созданы новые курорты. Они появятся в Краснодарском крае и Крыму, Дагестане и Приморском крае, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, а также в Санкт-Петербурге и на территории Бурятии.