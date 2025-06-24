Дмитрий Патрушев: К 2030 году 100% отходов в России должны сортироваться

«По поручению Президента мы занимаемся формированием экономики замкнутого цикла. Что это значит? Во-первых, к 2030 году сортировка отходов должна быть стопроцентной, во-вторых, надо до 50 процентов снизить объемы полигонного захоронения, и в-третьих, что очень важно, — четверть отходов должна вовлекаться повторно. Сейчас на сортировку отправляется примерно 55 процентов отходов, а во вторичный оборот — только 14 процентов», — подытожил Дмитрий Патрушев.