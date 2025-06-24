Дмитрий Патрушев: К 2030 году 100% отходов в России должны сортироваться

В России ведется активная работа в области экологичной сортировки мусора. Так, к 2030 году запланировано строительство «почти 400 объектов» по утилизации и размещению твердых коммунальных отходов. Кроме того, сортировка мусора к этому времени должна достичь отметки в 100%. Такое заявление сделал зампред правительства России Дмитрий Патрушев в интервью «Комсомольской правде».
Он сообщил, что «реформа обращения с отходами» начинается «у нас во дворах». Зампред правительства тем самым уточнил, что инициатива затрагивает не только большие производства. Для правильной утилизации отходов в работу вовлечены власти регионов, которые следят за «достаточным количеством мусоровозов в субъекте», чистотой контейнеров и другими вещами.
«По поручению Президента мы занимаемся формированием экономики замкнутого цикла. Что это значит? Во-первых, к 2030 году сортировка отходов должна быть стопроцентной, во-вторых, надо до 50 процентов снизить объемы полигонного захоронения, и в-третьих, что очень важно, — четверть отходов должна вовлекаться повторно. Сейчас на сортировку отправляется примерно 55 процентов отходов, а во вторичный оборот — только 14 процентов», — подытожил Дмитрий Патрушев.
Процесс создания экологически чистой среды ведется и на территории новых регионов. Так, в 2025 году в ЛНР будет поставлено 40 единиц специализированной техники для работы с твёрдыми коммунальными отходами. 12 мусоровозов уже прибыли.