В Челябинской области торговая сеть «Светофор» получила штраф в 300 тысяч рублей

В Челябинске суд обязал компанию «Торгсервис 74» выплатить 300 тыс. рублей в качестве штрафа. Данные об этом появились в картотеке дел областного Арбитражного суда. «Торгсервис 74» управляет в регионе магазинами «Светофор».
Иск к компании подало региональное управление Роспотребнадзора. Оно требовало наказать фирму за несоблюдение технических регламентов и конфисковать арестованный после проверок товар.
Суд привлек торговую сеть к административной ответственности и постановил передать изъятый в январе товар на переработку или уничтожение.