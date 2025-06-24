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В Челябинской области торговая сеть «Светофор» получила штраф в 300 тысяч рублей

Суд решил уничтожить товар, изъятый из магазинов «Светофор» в Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске суд обязал компанию «Торгсервис 74» выплатить 300 тыс. рублей в качестве штрафа. Данные об этом появились в картотеке дел областного Арбитражного суда. «Торгсервис 74» управляет в регионе магазинами «Светофор».

Иск к компании подало региональное управление Роспотребнадзора. Оно требовало наказать фирму за несоблюдение технических регламентов и конфисковать арестованный после проверок товар.

Суд привлек торговую сеть к административной ответственности и постановил передать изъятый в январе товар на переработку или уничтожение.