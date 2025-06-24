В Челябинской области торговая сеть «Светофор» получила штраф в 300 тысяч рублей

В Челябинске суд обязал компанию «Торгсервис 74» выплатить 300 тыс. рублей в качестве штрафа. Данные об этом появились в картотеке дел областного Арбитражного суда. «Торгсервис 74» управляет в регионе магазинами «Светофор».