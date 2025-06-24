В Иркутской области авиакомпанию оштрафовали за срывы рейсов

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров у местного авиаперевозчика. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, проверка показала, что в начале 2025 года из-за технических проблем самолетов компания допускала в Приангарье длительные задержки рейсов, не предоставляя пассажирам запасные воздушные суда.
— Гендиректору авиакомпании вынесли представление, которое было выполнено. Кроме того, перевозчика привлекли к административной ответственности за повторное нарушение требований законодательства. Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей, — говорится в сообщении прокуратуры.
Нарушения касались рейсов в январе-феврале, когда пассажиры сталкивались с задержками без компенсации неудобств. Прокуратура напоминает, что авиакомпании обязаны соблюдать права людей и оперативно решать технические проблемы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье мошенники похитили около 13,3 миллиона за три дня.