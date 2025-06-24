В Иркутской области авиакомпанию оштрафовали за срывы рейсов

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров у местного авиаперевозчика. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, проверка показала, что в начале 2025 года из-за технических проблем самолетов компания допускала в Приангарье длительные задержки рейсов, не предоставляя пассажирам запасные воздушные суда.