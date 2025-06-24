Топ-5 главных новостей в Молдове 24 июня 2025: Почему «неадекваты» разгуливают по улицам Кишинева и нападают на мирных горожан; как сестра Санду совмещает бизнес и госслужбу, зарабатывая на грантах и бюд

Топ-5 главных новостей Молдове на утро вторника, 24 июня 2025:
1. Для агрессивных психических больных остальные граждане просто «мясо»: Почему «неадекваты» разгуливают по улицам Кишинева и нападают на мирных горожан.
2. В Кишиневе перекроют оживленную улицу — снова пробки: Рассказываем, какую и на сколько.
3. Семейный подряд: как сестра президентки Санду бессовестно совмещает бизнес и госслужбу, не чураясь зарабатывать на грантах и бюджете Молдовы.
4. Молдова превращается в тропики: Синоптики обещают неделю жары за +30 градусов и ливни.
5. В Молдову не пускают даже детей из ЕС: Погранполиция увидела угрозу «национальной безопасности» в 10-летних спортсменах.
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