Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 24 июня 2025: Почему «неадекваты» разгуливают по улицам Кишинева и нападают на мирных горожан; как сестра Санду совмещает бизнес и госслужбу, зарабатывая на грантах и бюд

Топ-5 главных новостей Молдове на утро вторника, 24 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей Молдове на утро вторника, 24 июня 2025:

1. Для агрессивных психических больных остальные граждане просто «мясо»: Почему «неадекваты» разгуливают по улицам Кишинева и нападают на мирных горожан.

2. В Кишиневе перекроют оживленную улицу — снова пробки: Рассказываем, какую и на сколько.

3. Семейный подряд: как сестра президентки Санду бессовестно совмещает бизнес и госслужбу, не чураясь зарабатывать на грантах и бюджете Молдовы.

4. Молдова превращается в тропики: Синоптики обещают неделю жары за +30 градусов и ливни.

5. В Молдову не пускают даже детей из ЕС: Погранполиция увидела угрозу «национальной безопасности» в 10-летних спортсменах.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдова помнит: Возложение цветов, свечи памяти, венки на приграничной реке Прут — по всей стране проходят акции в день начала самой кровопролитной войны в истории человечества.

Блок «Победа» почтил память тех, кто принес нам мир (далее…).

Новый список кандидатов в парламент Молдовы от PAS — один из приемов надувательства молдавского общества: Почему у спикера ИГоря Гросу сдали нервы и он набросился на журналистку за вполне корректный вопрос.

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу всегда был мастером саморазоблачений, но на днях он превзошел самого себя (далее…).

Запрет властей на проведение выпускного бала в Гагаузии обернулся беспрецедентным концертом и шоу в GagauziyaLand: Вся молодежь автономии, родители и педагоги собрались в парке развлечений.

Вместо запрещенного традиционного выпускного бала — многотысячная вечеринка в Конгазе (далее…).