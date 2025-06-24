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Аракчи: Иранские военные отвечали на удары Израиля до последней минуты

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник, 24 июня, заявил, что военные действия вооруженных сил страны против Израиля велись до самой последней минуты — до 4:00 по местному времени (3:30 по московскому времени).

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник, 24 июня, заявил, что военные действия вооруженных сил страны против Израиля велись до самой последней минуты — до 4:00 по местному времени (3:30 по московскому времени).

Незадолго до этого, в 4:16 по местному времени (3:46 по московскому времени), Аракчи опубликовал пост в социальной сети X, в котором подчеркнул, что на тот момент никакого соглашения о прекращении огня или приостановке военных операций не существовало. При этом он добавил, что если Израиль прекратит «агрессию» не позднее 4:00 по местному времени (3:30 по московскому времени), то Тегеран откажется от дальнейших ударов.

— Военные операции наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до четырех утра, — написал глава иранского МИД в своем блоге.

Аракчи также выразил благодарность иранским военнослужащим за их решимость и готовность защищать страну «до последней капли крови».

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем может завершиться противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».