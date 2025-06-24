Аракчи: Иранские военные отвечали на удары Израиля до последней минуты

Незадолго до этого, в 4:16 по местному времени (3:46 по московскому времени), Аракчи опубликовал пост в социальной сети X, в котором подчеркнул, что на тот момент никакого соглашения о прекращении огня или приостановке военных операций не существовало. При этом он добавил, что если Израиль прекратит «агрессию» не позднее 4:00 по местному времени (3:30 по московскому времени), то Тегеран откажется от дальнейших ударов.