Трамп: Иран и Израиль многое потеряют в случае отказа от процесса урегулирования

Власти Израиля и Ирана обратились за помощью к американскому лидеру Дональду Трампу — они попросили его о мире. Об этом в понедельник, 23 июня, рассказал президент США в социальной сети Truth Social.
— Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: «Мир!» Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! — добавил политик.
Глава США также рассказал, что в будущем два государства ожидают «любовь, мир и процветание». Кроме того, Трамп предупредил, что обеим сторонам придется столкнуться с последствиями в случае отказа от перемирия.
— Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины, — добавил он.
Трамп во вторник, 24 июня, заявил о достижении полного прекращения огня между Ираном и Израилем.
Как сообщает Mehr, на момент заявления Трампа «израильский режим проводит атаки в нескольких частях Ирана».
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».