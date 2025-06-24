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WSJ: США перехватили пять дронов, атаковавших их базы в Ираке

В настоящее время неизвестно, «кто именно» запустил беспилотники.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие Соединённых Штатов перехватили не менее пяти дронов, которые атаковали американские базы в Ираке, информирует издание The Wall Street Journal.

«Американские военные перехватили по меньшей мере пять ударных дронов, запущенных по их базам рядом с багдадским аэропортом и на западе Ирака», — говорится в публикации.

Газета ссылается на информацию, полученную от неназванного источника. Он утверждает, что в настоящее время неизвестно, «кто именно» запустил беспилотные летательные аппараты.

В материале также сказано, что в результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, по данным Al Mayadeen, в ночь на вторник в районе военной базы Эт-Таджи, расположенной к северу от Багдада, прогремел взрыв. В сообщении ливанского телеканала также сказано, что причиной взрыва стала атака неустановленного беспилотника.