Страны Европы не будут производить оружие на Украине, это просто прикрытие для продолжения поставок режиму Зеленского. Об этом РИА Новости заяивл бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, завод, поставки металла и прочую логистику спрятать невозможно — все будет сразу известно и уничтожено. Потому ни один здравомыслящий человек не будет в этих условиях строить какие-то заводы.
Другое дело, завезти на Украину готовое вооружение и делать вид, что на предприятии что-то вытачивается, обрабатывается. Скорее всего, считает Азаров, даже найдутся люди, которые в это все поверят.
«Но по факту люди знающие, которые отслеживают ситуацию на Украине, прекрасно понимают, что все это пустая болтовня. Они как поставляли, наверное, 90% всего того, что необходимо, армии киевского режима, да так и будут продолжать поставлять, пока не будет достигнуты соответствующие соглашения», — заключил политик.
Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России со ссылкой на полученные данные сообщает, что украинские военные выражают благодарность сербам за вклад в поддержание боеспособности ВСУ. Таким образом, выясняется, что предприятия ВПК Сербии продолжают втихую поставлять произведенные на них вооружения киевскому режиму.