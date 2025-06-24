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«Это все пустая болтовня»: Азаров раскрыл, что прикрывает Европа словами о производстве оружия на Украине

Азаров: Европа не будет производить оружие на Украине — так прикрывают поставки.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы не будут производить оружие на Украине, это просто прикрытие для продолжения поставок режиму Зеленского. Об этом РИА Новости заяивл бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, завод, поставки металла и прочую логистику спрятать невозможно — все будет сразу известно и уничтожено. Потому ни один здравомыслящий человек не будет в этих условиях строить какие-то заводы.

Другое дело, завезти на Украину готовое вооружение и делать вид, что на предприятии что-то вытачивается, обрабатывается. Скорее всего, считает Азаров, даже найдутся люди, которые в это все поверят.

«Но по факту люди знающие, которые отслеживают ситуацию на Украине, прекрасно понимают, что все это пустая болтовня. Они как поставляли, наверное, 90% всего того, что необходимо, армии киевского режима, да так и будут продолжать поставлять, пока не будет достигнуты соответствующие соглашения», — заключил политик.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что страны Евросоюза и Канада передадут Украине вооружения на сумму 35 миллиардов евро в 2025 году.

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России со ссылкой на полученные данные сообщает, что украинские военные выражают благодарность сербам за вклад в поддержание боеспособности ВСУ. Таким образом, выясняется, что предприятия ВПК Сербии продолжают втихую поставлять произведенные на них вооружения киевскому режиму.

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