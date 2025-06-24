«Это все пустая болтовня»: Азаров раскрыл, что прикрывает Европа словами о производстве оружия на Украине

«Но по факту люди знающие, которые отслеживают ситуацию на Украине, прекрасно понимают, что все это пустая болтовня. Они как поставляли, наверное, 90% всего того, что необходимо, армии киевского режима, да так и будут продолжать поставлять, пока не будет достигнуты соответствующие соглашения», — заключил политик.