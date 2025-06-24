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В Самаре, Тольятти и Волжском утесе заменят, а потом обкатают 202 лифта

По информации Фонда капитального ремонта Самарской области, стартовала замена лифтового оборудования в рамках программы поддержки собственников жилья.

По информации Фонда капитального ремонта Самарской области, стартовала замена лифтового оборудования в рамках программы поддержки собственников жилья.

Всего планируется обновить 202 лифтовых кабин в 57 домах Самары, Тольятти и посёлка Волжский Утес. Об этом сообщил «СитиТраффик».

Специалисты отмечают: на полный цикл работ по одному лифту уходит около трёх месяцев. После установки новой техники следует обязательная обкатка — не менее 1000 часов работы.

Ответственность за ввод лифтов в эксплуатацию и регистрацию в Ростехнадзоре лежит на управляющей компании. Ей передаётся вся необходимая документация после приёмки работ комиссией.

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