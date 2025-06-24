Огромную мраморную голову неизвестной статуи нашли на раскопках в Италии

Личность, изображенная на скульптуре, пока не установлена, но археологи высказывают предположение, что это может быть изображение бога вина Диониса. Аналогичная голова с атрибутами этого бога (листья плюща и соцветия) была найдена в этой местности много лет назад. Другая версия заключается в том, что это императорская фигура, возможно, Траяна или одного из его преемников. Тонкая работа, выразительность лица, внушительные размеры и высокое качество мрамора указывают на официальную императорскую статую. В ней прослеживаются общие черты с официальным портретом Траяна — пропорции лица, строение костей, приподнятые уголки глаз, волнистые волосы — относящиеся к периоду его правления между 105 и 115 годами нашей эры, совпадающему со временем строительства форума.