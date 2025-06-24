В Красноярске выставлена на продажу коллекционная «Волга» 1958 года

В Красноярске на платформе «Авито Авто» появилось предложение о продаже редкого автомобиля ГАЗ-21 «Волга» 1958 года выпуска. Продавец оценивает автомобиль в 300 тысяч рублей.
Согласно объявлению, пробег машины составляет всего 50 000 километров, и она находится в хорошем состоянии. Продавец сообщил, что недавно провел технический осмотр, заменив свечи зажигания, а также масло в двигателе, коробке передач и заднем мосту.
Несмотря на то, что «Волге» в этом году исполняется 67 лет, владелец подчеркнул, что автомобиль хранился в сухом гараже и продолжает быть на ходу. Продавец не планирует торговаться.
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