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Учительницу в США арестовали за совращение 14-летнего подростка

В штате Нью-Йорк арестовали сотрудницу школы по обвинению в совращении 14-летнего подростка. Об этом сообщает People. Подозреваемой оказалась 22-летняя Анамария Милаццо из города Элмайра.

В штате Нью-Йорк арестовали сотрудницу школы по обвинению в совращении 14-летнего подростка. Об этом сообщает People. Подозреваемой оказалась 22-летняя Анамария Милаццо из города Элмайра.

По данным СМИ, 16 июня она была задержана по подозрению в рассылке обнаженных фотографий несовершеннолетнему. Выяснилось, что Милаццо на протяжении примерно трех месяцев поддерживала интимную переписку с мальчиком.

Расследование началось 9 июня после того, как в полицию поступила анонимная жалоба. Женщине предъявлены обвинения в распространении непристойного контента среди несовершеннолетних и создании угрозы для ребенка. Несмотря на серьезность обвинений, Милаццо отпустили без залога до первого судебного заседания. Дата слушания пока не названа.

Не уточняется, какую должность она занимала в учебном заведении. Также остается неизвестным, являлся ли подросток ее учеником, передает издание.

Педагога в Австралии также обвинили в сексуальных домогательствах в отношении нескольких школьников. По данным следствия, при совращении учеников 25-летняя Эбби Ли Виоли пользовалась служебным положением.