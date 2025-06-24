Учительницу в США арестовали за совращение 14-летнего подростка

Расследование началось 9 июня после того, как в полицию поступила анонимная жалоба. Женщине предъявлены обвинения в распространении непристойного контента среди несовершеннолетних и создании угрозы для ребенка. Несмотря на серьезность обвинений, Милаццо отпустили без залога до первого судебного заседания. Дата слушания пока не названа.