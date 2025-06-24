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Россия начнет эксперимент по регистрации мигрантов на границе с 30 июня

С 30 июня Россия запустит эксперимент по регистрации мигрантов, въезжающих без виз, на пограничных пунктах пропуска. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в посольстве РФ в Казахстане.

С 30 июня Россия запустит эксперимент по регистрации мигрантов, въезжающих без виз, на пограничных пунктах пропуска. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в посольстве РФ в Казахстане.

Согласно информации, иностранцы и лица без гражданства, желающие въехать в страну, смогут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации, а также подать электронное заявление о въезде через мобильное приложение ruID. В посольстве уточнили, что с помощью этого приложения можно будет предоставить биометрические данные, включая фотографию лица, запись голоса и снимок паспорта, а при пересечении границы мигрантам потребуется предъявить документ, данные которого были внесены в ruID.

Кроме того, как было отмечено, в течение десяти дней после въезда в Россию иностранцам необходимо будет посетить отделение банка с удостоверением личности для завершения регистрации биометрических данных в Единой биометрической системе. Участие в эксперименте является добровольным и не влияет на существующий порядок въезда в Россию по обычной или электронной визе, передает «Прайм».

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин пообещал, что в России больше не будет рабочих-нелегалов. А председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приоритетом работы ГД станет совершенствование миграционной политики. Как нужно менять миграционную политику — выясняла «Вечерняя Москва».

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