Россия начнет эксперимент по регистрации мигрантов на границе с 30 июня

Согласно информации, иностранцы и лица без гражданства, желающие въехать в страну, смогут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации, а также подать электронное заявление о въезде через мобильное приложение ruID. В посольстве уточнили, что с помощью этого приложения можно будет предоставить биометрические данные, включая фотографию лица, запись голоса и снимок паспорта, а при пересечении границы мигрантам потребуется предъявить документ, данные которого были внесены в ruID.