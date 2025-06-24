Стали известны результаты основного периода ЕГЭ в Хабаровском крае

Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, по поручению президента Российской Федерации 3 и 4 июля школьникам предоставлена возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету по их выбору. Предыдущий результат ЕГЭ по пересдаваемому предмету аннулируется. У тех, кто передумает и не явится на экзамен в дополнительные дни или не завершит выполнение экзаменационной работы по состоянию здоровья, прежний результат останется в силе.