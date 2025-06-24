Стали известны результаты основного периода ЕГЭ в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги выпускных экзаменов. Напомним, что основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования проходил с 23 мая по 23 июня. По его итогам в регионе 29 стобалльных результатов, сообщает ИА AmurMedia.
— В целом экзамены прошли спокойно, в штатном режиме, без срывов. Комплекты с заданиями ЕГЭ распечатывались в присутствии участников, а по завершении экзамена сканировались в аудитории. Техника работала исправно. Все экзамены начались и завершились вовремя. Последними стали известны результаты по информатике и иностранным языкам. Выпускница лицея «Ступени» г. Хабаровска получила 100 баллов по информатике. Это 29-й стобалльный результат по ЕГЭ в регионе, — сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края.
По итогам 11 экзаменов максимальные баллы школьники региона получили по русскому языку, литературе, математике профильного уровня, химии, обществознанию, истории, информатике. Отличные знания продемонстрировали выпускники Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ванинского, Амурского, Хабаровского, Советско-Гаванского районов. Наибольшее число стобалльников пришлось на экзамен по химии. А выпускница школы № 16 г. Комсомольска-на-Амуре получила максимальные баллы сразу по двум предметам — химии и русскому языку.
В краевом министерстве образования и науки также напомнили, что выпускники, получившие на экзамене 95 баллов и выше, могут претендовать на денежную премию имени генерал-губернатора Н. И. Гродекова.
— Еще не все результаты поступили из Федерального центра тестирования после обработки. По итогам сдачи ЕГЭ в резервные дни результаты ожидаются не позднее 2 июля, — добавили в профильном ведомстве.
Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, по поручению президента Российской Федерации 3 и 4 июля школьникам предоставлена возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету по их выбору. Предыдущий результат ЕГЭ по пересдаваемому предмету аннулируется. У тех, кто передумает и не явится на экзамен в дополнительные дни или не завершит выполнение экзаменационной работы по состоянию здоровья, прежний результат останется в силе.
Заявления на пересдачу экзамена 3 июля подаются с 25 июня по 30 июня, на пересдачу экзамена 4 июля — с 26 июня по 1 июля.