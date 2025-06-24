В Минэкономразвития заявили, что не видят рисков отмены полётов в Россию

«Я серьезных рисков не вижу. Наши коллеги из Росавиации оперативно отрабатывают такие ситуации. Мы с ними в постоянном контакте. У нас связка хорошо работает: Минэкономразвития — Росавиация — туристический бизнес», — отметил чиновник в интервью ТАСС.