В Минэкономразвития заявили, что не видят рисков отмены полётов в Россию

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что не видит рисков приостановки зарубежных авиарейсов в Россию из-за периодического введения ограничений в российских аэропортах. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме.
«Я серьезных рисков не вижу. Наши коллеги из Росавиации оперативно отрабатывают такие ситуации. Мы с ними в постоянном контакте. У нас связка хорошо работает: Минэкономразвития — Росавиация — туристический бизнес», — отметил чиновник в интервью ТАСС.
Напомним, в конце мая авиакомпания Turkish Airlines отменяла или переносила рейсы в Москву из-за ограничений, которые вводились в столичных аэропортах. Такая же ситуация наблюдалась и за несколько недель до этого.