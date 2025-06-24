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В Минэкономразвития заявили, что не видят рисков отмены полётов в Россию

В Минэкономразвития отметили, что Росавиация оперативно отрабатывает ситуации с введением ограничений в аэропортах.

Источник: Аргументы и факты

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что не видит рисков приостановки зарубежных авиарейсов в Россию из-за периодического введения ограничений в российских аэропортах. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме.

«Я серьезных рисков не вижу. Наши коллеги из Росавиации оперативно отрабатывают такие ситуации. Мы с ними в постоянном контакте. У нас связка хорошо работает: Минэкономразвития — Росавиация — туристический бизнес», — отметил чиновник в интервью ТАСС.

Напомним, в конце мая авиакомпания Turkish Airlines отменяла или переносила рейсы в Москву из-за ограничений, которые вводились в столичных аэропортах. Такая же ситуация наблюдалась и за несколько недель до этого.