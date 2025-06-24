В Госдуме работают над принципами формирования списка разрешенных в РФ имен

«Это из тех случаев, когда законопроект написали быстро, а дальше началась отработка, как он может работать. И мы пока не нашли словарей, на которые сможем опираться. есть имена, которые одновременно и мужские, и женские. Есть имена, которые в одном языке мужские, а в нашем — женские. И так далее, и так далее. Но я верю, что этот квест мы тоже решим», — рассказала собеседница агентства во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).