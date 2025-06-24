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Нерадивая молодая мать из Башкирии оставила своих детей без полумиллиона рублей

27-летняя жительница Башкирии лишила своих детей 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии судебные приставы Аскинского района разыскивают должницу по алиментам. Об этом рассказала пресс-служба Федеральная служба судебных приставов республики.

Против 27-летней уроженки деревни Азимовка Октябрьского района Пермского края завели исполнительные производства о взыскании средств на содержание несовершеннолетних детей. По данным ФССП, Анастасия Волкова систематически уклоняется от исполнения судебного решения, в результате чего сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей.

Отмечается, что должница не является по вызовам приставов, скрывается и не проживает по последнему известному адресу. В связи с этим ФССП приняла решение об объявлении ее в исполнительный розыск.

Судебные приставы просят граждан, располагающих информацией о местонахождении Анастасии Волковой, сообщить ее по телефонам дежурной части 8 (34771) 2−18−23 или 8 (347) 273−56−40.

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