День тулпара предложили учредить в Казахстане

На предложение учредить в стране День тулпара Бектенов ответил, что предложение будет прорабатываться. При этом он уточнил, что с 2023 года второе воскресенье июня в стране объявлено профессиональным праздником — Днем животновода. В этом году было награждено около 200 работников отрасли, в том числе 30 специалистов коневодства.