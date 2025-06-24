День тулпара предложили учредить в Казахстане

Депутат мажилиса Алтай Аманжол инициировал запрос на имя Олжаса Бектенова по вопросам развития коневодства в Казахстане. Так, он поднял проблемы развития коневодства в стране, посетовав на то, что в страну импортируют «дешевое мясо», хотя страна и сама могла бы экспортировать продукцию в другие страны.
Он предложил развивать в стране иппотерапию, запустить предприятия по переработке кобыльей продукции, а также начать обучать специалистов по уходу за лошадьми. Кроме того, депутат предложил учредить в Казахстане День Тулпара.
В ответе на запрос премьер-министр страны Олжас Бектенов сообщил, что коневодство включено в государственные программы развития агропромышленного комплекса. По его словам, за последние пять лет на развитие коневодства из бюджета выделено более 9,4 млрд тенге.
На предложение учредить в стране День тулпара Бектенов ответил, что предложение будет прорабатываться. При этом он уточнил, что с 2023 года второе воскресенье июня в стране объявлено профессиональным праздником — Днем животновода. В этом году было награждено около 200 работников отрасли, в том числе 30 специалистов коневодства.
Из описания государственного герба РК на сайте Акорды следует, что тулпары — это крылатые мифические кони. В государственном гербе они являются ключевым геральдическим элементом.
"Образ коня с незапамятных времен олицетворяет такие понятия, как храбрость, верность и силу. Крылья символизируют многовековую мечту многонационального народа Казахстана о построении сильного и процветающего государства.
Они свидетельствуют о чистых помыслах и стремлении к последовательному совершенствованию и созидательному развитию. Золотые крылья скакунов напоминают также золотые колосья и олицетворяют собой трудолюбие казахстанцев и материальное благополучие страны", — сказано в описании.