Российские ПВО уничтожили 20 БПЛА

20 БПЛА сбили российские ПВО Средства российских ПВО сбили 20 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России. Как уточнили в военном ведомстве, вражеская атака была отражена над Курской областью, Московским регионом, а также над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями. Заявление опубликовано в telegram-канале Минобороны.
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