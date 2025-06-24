Взвод бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропал без вести в районе Юнаковки в Сумской области. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
— Родственники украинских военнослужащих в соцсетях сообщают, что в районе Юнаковки пропал без вести весь третий взвод третей роты 156 омбр (отдельная механизированная бригада — прим. «ВМ»). Анализ публикаций украинских волонтеров подтвердил участие в боевых действиях на данном участке фронта спецподразделения ГУР «химера», — передает Telegram-канал.
По словам военных, там уничтожили британского наемника, воевавшего в составе 78 взвода.
При этом командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил, что Украина еще не проиграла, поскольку ее не захватили, как многие предполагали. По его словам, ВСУ столкнулись со многими трудностями, но «не глотнули».
В то же время ВС РФ смогли зачистить от украинских солдат все населенные пункты в Донецкой Народной Республике, откуда ВСУ начали контрнаступление в 2023 году.