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Ученые сказали о серии магнитных бурь из-за дыры на Солнце — что ждать белорусам

Магнитные бури идут на Землю из-за коронарной дыры на Солнце.

Источник: Комсомольская правда

На Землю надвигается серия магнитных бурь из-за крупной коронарной дыры на Солнце. Подробнее о космической погоде белорусам и другим жителям планеты рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук.

Ученые поясняют, что особенность данной коронарной дыры на Солнце состоит в ее структурном положении. Так полость расположилась не сверху или снизу экватора, как было с последними дырами, а спроецирована прямо на экватор — точно в плоскости расположения планет. Ее расположение в центре видимого диска на данный момент уже позволяет влиять на Землю, но, фактически, потокам быстрого солнечного ветра потребуется около 2 — 3 суток, чтобы дойти до Земли.

Таким образом, магнитная буря из-за коронарной дыры на Солнце ожидается в среду, 25 июня.

— Ожидающийся отклик Земли на воздействие сильно неопределен, — замечают специалисты.

В лаборатории обнадежили тем, что зафиксированы случаи, когда крупные дыры на Солнце проходили почти без последствий. Но сейчас на 25 июня прогнозируются продолжительные геомагнитные возмущения.

Тем временем синоптики предупредили белорусов о холодном фронте, идущем на Беларусь: «Ливни и шквал при грозах после +29».