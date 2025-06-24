Ученые сказали о серии магнитных бурь из-за дыры на Солнце — что ждать белорусам

Ученые поясняют, что особенность данной коронарной дыры на Солнце состоит в ее структурном положении. Так полость расположилась не сверху или снизу экватора, как было с последними дырами, а спроецирована прямо на экватор — точно в плоскости расположения планет. Ее расположение в центре видимого диска на данный момент уже позволяет влиять на Землю, но, фактически, потокам быстрого солнечного ветра потребуется около 2 — 3 суток, чтобы дойти до Земли.