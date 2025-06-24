В Иркутской области обсудили помощь пожилым и инвалидам

— Депутаты Заксобрания держат эту тему на постоянном контроле и ко всем нам периодически обращаются жители с просьбой о помощи. В прошлом году у меня на личном приеме был вопрос по дефициту сиделок. Недавно зашла речь о сложности в получении инвалидной коляски. Конечно, мы стараемся помочь, но это помощь частная, точечная, а нужно, чтобы работала система, чтобы все нуждающиеся люди могли получать данную помощь.