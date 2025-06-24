В Иркутской области обсудили помощь пожилым и инвалидам

О том, как усовершенствовать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, говорилось на очередном заседании Общественного совета при Законодательном Собрании Иркутской области. Участники совещания — члены Совета и депутаты Заксобрания, а так же представители профильных министерств, медицинских организаций, общественники и эксперты — постарались подробно изучить действующие сейчас меры поддержки для такой категории граждан и предложить новые идеи.
Председатель Совета Алексей Соболь отметил, что создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами уже сейчас занимает важное место в государственной социальной политике. Ведется подобная работа и в нашем регионе. И уже наработан определенный опыт. Тем не менее есть и проблемы. Подробнее о них рассказал председатель областного парламента Александр Ведерников:
— Депутаты Заксобрания держат эту тему на постоянном контроле и ко всем нам периодически обращаются жители с просьбой о помощи. В прошлом году у меня на личном приеме был вопрос по дефициту сиделок. Недавно зашла речь о сложности в получении инвалидной коляски. Конечно, мы стараемся помочь, но это помощь частная, точечная, а нужно, чтобы работала система, чтобы все нуждающиеся люди могли получать данную помощь.
По мнению спикера ЗС, есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Это недостаточный охват подобной помощью территорий, особенно сельских, недостаток специалистов в этой области и недостаточная информированность населения о том, как получить необходимые услуги. Кроме того, необходимо лучше наладить систему взаимодействия между ответственными ведомствами.
О том, как сейчас построена система оказания социальной помощи в Иркутской области рассказал участникам совещания заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Тарас Павлык.
Так, с сентября 2023 года в Приангарье реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. С такими людьми бесплатно работают так называемые «помощники по уходу». Сейчас такая система ухода действует в восьми муниципальных образованиях Приангарья. Однако с 2024 года, по поручению губернатора Игоря Кобзева, этот опыт распространяется по всей территории региона. Всего в настоящее время подобное обслуживание получают 287 человек, из них четверо — участники СВО.
Есть еще такой механизм, как создание приемных семей для стариков или инвалидов. С 2019 года в Приангарье была создана 141 такая семья, где проживали 158 граждан. Есть у нас и 44 специальные школы, где учат навыкам общего ухода. За последние полтора года обучение прошли почти 4,5 тыс. человек.
— Нужно изучить передовой опыт других регионов, чтобы существующая система была удобной, — предложил Александр Ведерников. — Например, чтобы человек имел возможность выбрать, как ему удобнее получать уход, дома, в государственном или в частном учреждении.
Все прозвучавшие идеи будут включены в проект решения, который в дальнейшем направят в адрес профильных ведомств и заинтересованных сторон.