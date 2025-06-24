«Высокую напряженность» коллег омский министр компенсирует солидной надбавкой

Вчера, 23 июня, на официальном портале опубликования правовых актов на территории Омской области, появился любопытный документ от регионального министерства науки, высшего образования и научно-технологического развития.
Приказ № 2 от 18 июня 2025 года за подписью министра Александра Кольцова утверждает Положение «О размере и порядке выплаты ежемесячной надбавке к должностному окладу» сотрудникам ведомства. Надбавка объясняется «повышенной напряженностью, интенсивностью труда и высокой нервно-эмоциональной нагрузкой», которую, как можно предположить из документа, будут испытывать в процессе работы чиновники этого ведомства.
Подробно в Положении расписан и размер надбавок, находящийся в зависимости от группы должностей. Так, у Высшей группы ежемесячная надбавка составит от 119 до 128% от размера оклада. Главная группа может рассчитывать на ежемесячную прибавку от 109 до 118% от размера оклада. Есть в министерстве и Ведущая группа должностей, у которых прибавка будет варьироваться в пределах от 99 до 108% от размера оклада. Старшая и Младшая группы должностей ограничатся более скромными процентами — от 89 до 98 и от 79 до 88 соответственно.
Ранее мы писали об учреждении в Омской области министерства науки, высшего образования и научно-технологического развития. Губернатор назвал его руководителя Александра Кольцова человек с опытом, хорошо знающим омское научно-образовательное сообщество.