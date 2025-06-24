«Высокую напряженность» коллег омский министр компенсирует солидной надбавкой

Подробно в Положении расписан и размер надбавок, находящийся в зависимости от группы должностей. Так, у Высшей группы ежемесячная надбавка составит от 119 до 128% от размера оклада. Главная группа может рассчитывать на ежемесячную прибавку от 109 до 118% от размера оклада. Есть в министерстве и Ведущая группа должностей, у которых прибавка будет варьироваться в пределах от 99 до 108% от размера оклада. Старшая и Младшая группы должностей ограничатся более скромными процентами — от 89 до 98 и от 79 до 88 соответственно.