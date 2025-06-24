Блогера из Иркутска, пожелавшую смерти бойцам СВО, выселили из квартиры

Блогера из Иркутска, оскорбившую участников СВО, выселили из квартиры в Ленинском районе города, сообщает RT со ссылкой на собственницу жилья.
«Всё хорошо. В субботу выехала без скандалов», — цитирует хозяйку жилплощади Telegram-канал издания. Отмечается, что сначала блогер не хотела покидать арендную квартиру добровольно. На кадрах оперативной съемки женщина говорила оперативникам, что отношения с владелицей жилья у нее «не очень, так как хозяйка увидела историю кипиша в квартире».
Проблемы у жительницы Иркутска начались 12 июня — в День России она записала видео из своей машины, в котором негативно высказалась о государственном празднике и людях, принимающих участие в СВО. 13 июня женщина была задержана в той самой квартире, которую арендовала. Полицейским пришлось привлечь спасателей, чтобы они вскрыли дверь — во время задержания женщина вела себя неадекватно, пыталась сбежать от оперативников и показывала им неприличные жесты.
Следователи СУ СКР по Иркутской области начали доследственную проверку после видео блогера, они усмотрели в ее высказываниях дискредитацию ВС РФ. По этой статье женщине грозит штраф.
18 июня стало известно, что блогер стала фигурантом уголовного дела по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). В СКР пояснили, что дело возбудили из-за оскорбления полицейского. Женщину задержали, ей избрали меру пресечения, она находится под подпиской о невыезде.
23 июня блогер записала очередное видео, в котором заявила, что отправляет жалобу на свое задержание главе СКР Александру Бастрыкину, так как считает, что ее задержали незаконно и «обманным путем». Также она, по ее словам, направила обращение в прокуратуру. В ролике женщина сказала, что ей вменяют две статьи.
О блогере известно, что она уроженка города Шелехова, раньше работала стюардессой, уже судима. Сейчас ей 35 лет.