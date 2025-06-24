Блогера из Иркутска, пожелавшую смерти бойцам СВО, выселили из квартиры

Проблемы у жительницы Иркутска начались 12 июня — в День России она записала видео из своей машины, в котором негативно высказалась о государственном празднике и людях, принимающих участие в СВО. 13 июня женщина была задержана в той самой квартире, которую арендовала. Полицейским пришлось привлечь спасателей, чтобы они вскрыли дверь — во время задержания женщина вела себя неадекватно, пыталась сбежать от оперативников и показывала им неприличные жесты.