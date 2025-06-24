Алкогольный запрет во Владивостоке: администрация вводит ограничения на неделю

«Управление развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города напоминает бизнесу о строгом соблюдении закона Приморского края № 536-КЗ. В соответствии с ним, реализация алкогольной продукции запрещена в радиусе 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий. Запрет действует за час до их начала, на протяжении всего времени проведения и в течение часа после завершения», — подчеркивают в ведомстве.