Алкогольный запрет во Владивостоке: администрация вводит ограничения на неделю

«Управление развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города напоминает бизнесу о строгом соблюдении закона Приморского края № 536-КЗ. В соответствии с ним, реализация алкогольной продукции запрещена в радиусе 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий. Запрет действует за час до их начала, на протяжении всего времени проведения и в течение часа после завершения», — подчеркивают в ведомстве.
Данная мера связана с проведением массовых мероприятий, посвященных Дню молодежи и Дню города.
Праздничный марафон стартует 28 июня Днем молодежи и завершится 5 июля празднованием Дня города. Основные события запланированы на центральной площади Владивостока. Организаторы подготовили для жителей и гостей города насыщенную программу: концерты с участием популярных российских артистов, фудкорт, разнообразные мастер-классы, флешмобы и другие развлекательные активности.
Напомним, ранее было рассекречено имя главного хедлайнера, который приедет во Владивосток на День города. Его выступление обойдется более 7 млн рублей.