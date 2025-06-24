Никакой короны: принц Уильям планирует упростить коронацию

Принц Уэльский Уильям, недавно отметивший свое 43-летие, может отказаться от традиционной церемонии коронации из-за ее «диснеевского» образа. Об этом сообщил Daily Mirror.
По информации газеты, принц Уильям считает, что церемония коронации должна быть более скромной, и рассматривает возможность отказаться от использования короны Британской империи, которую в свое время надевали Георг VI, Елизавета II и его отец Карл III. Один из приближенных принца назвал эту корону стоимостью пять миллиардов фунтов стерлингов «нелепой штуковиной, похожей на реквизит из диснеевского мультфильма», хотя издание не уточняет, разделяет ли сам Уильям это мнение.
Корона Британской империи, изготовленная в 1937 году в виде бархатной шапки с меховой опушкой из горностая, украшена 2868 алмазами, 273 жемчужинами, 17 сапфирами, 11 изумрудами и пятью рубинами.
После смерти королевы Елизаветы II новым правителем Соединенного Королевства стал принц Чарльз (принявший тронное имя Карла III). Несмотря на то что официально он был провозглашен королем еще 10 сентября 2022 года, коронация состоялась лишь 6 мая 2023 года. Как проходил процесс — в материале «Вечерней Москвы».