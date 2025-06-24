Никакой короны: принц Уильям планирует упростить коронацию

По информации газеты, принц Уильям считает, что церемония коронации должна быть более скромной, и рассматривает возможность отказаться от использования короны Британской империи, которую в свое время надевали Георг VI, Елизавета II и его отец Карл III. Один из приближенных принца назвал эту корону стоимостью пять миллиардов фунтов стерлингов «нелепой штуковиной, похожей на реквизит из диснеевского мультфильма», хотя издание не уточняет, разделяет ли сам Уильям это мнение.