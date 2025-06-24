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В Приморье продолжают восстанавливать дорогу к селу Ильмовка

Спасатели доставляют продукты и помогают жителям из-за ремонта разрушенной дороги.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Лесозаводском муниципальном округе Приморского края продолжается ремонт дороги, ведущей к селу Ильмовка. Из-за строительства ЛЭП проезд для легковых автомобилей стал невозможен, и с 13 июня попасть в населенный пункт можно только на спецтранспорте.

Для помощи местным жителям краевая поисково-спасательная служба организовала перевозки на автомобиле повышенной проходимости. Спасатели доставляют в село продукты и медикаменты. Параллельно специалисты АО «Примавтодор» активно восстанавливают дорожное полотно. Задействованы шесть самосвалов, два экскаватора, бульдозеры, грейдер и грунтовый каток.

Режим ЧС в Ильмовке действует с 13 июня. На месте работают сотрудники МЧС, администрации и аварийных служб. Пока ремонт продолжается, спасатели дежурят у поврежденного участка, обеспечивая безопасность и транспортную доступность для села.