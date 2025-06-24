В Приморье продолжают восстанавливать дорогу к селу Ильмовка

В Лесозаводском муниципальном округе Приморского края продолжается ремонт дороги, ведущей к селу Ильмовка. Из-за строительства ЛЭП проезд для легковых автомобилей стал невозможен, и с 13 июня попасть в населенный пункт можно только на спецтранспорте.