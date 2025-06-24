Ускоряют рост и предотвращают выпадение: какие продукты полезны для здоровья волос

Красивые и здоровые волосы — это не только результат правильного ухода, но и следствие сбалансированного питания. Научные исследования подтверждают, что дефицит определенных витаминов, минералов и белков может привести к ломкости, выпадению и замедленному росту волос. Какие продукты способствуют укреплению волосяных фолликулов, улучшают структуру волос и стимулируют их рост с точки зрения биохимии и физиологии, «Вечерняя Москва» узнала у косметолога-эстетиста Натальи Рябиновой.