Ускоряют рост и предотвращают выпадение: какие продукты полезны для здоровья волос

Красивые и здоровые волосы — это не только результат правильного ухода, но и следствие сбалансированного питания. Научные исследования подтверждают, что дефицит определенных витаминов, минералов и белков может привести к ломкости, выпадению и замедленному росту волос. Какие продукты способствуют укреплению волосяных фолликулов, улучшают структуру волос и стимулируют их рост с точки зрения биохимии и физиологии, «Вечерняя Москва» узнала у косметолога-эстетиста Натальи Рябиновой.
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Белки: строительный материал для волос.
Волосы на 80−95 процентов состоят из кератина — белка, для синтеза которого необходимы аминокислоты, особенно цистеин и метионин, рассказала эксперт. Он содержится в следующих продуктах:
Яйца — содержат биотин (витамин B7), который участвует в производстве кератина. Дефицит биотина связан с выпадением волос. Лосось и жирная рыба — богаты омега-3, которые снижают воспаление волосяных луковиц и улучшают густоту волос. Курица, индейка, бобовые — обеспечивают организм белком, необходимым для роста новых волос.
Железо и цинк: предотвращают выпадение волос.
Дефицит железа (анемия) — частая причина телогенового выпадения волос. Цинк участвует в делении клеток волосяных фолликулов, а его нехватка приводит к алопеции, отметила специалист. Чтобы не допустить их дефицита, необходимо добавить в рацион:
гречку, печень, шпинат — богаты железом;устрицы, тыквенные семечки, кешью — лучшие источники цинка.
Витамины группы B: активация роста:
B12 (мясо, молочные продукты) — предотвращает анемию, связанную с выпадением волос. Фолиевая кислота (брокколи, чечевица) — участвует в синтезе ДНК клеток волосяных луковиц.
Витамин D: влияние на цикл роста волос.
По словам эксперта, исследования ученых доказывают, что витамин D стимулирует спящие фолликулы. Его источники:
жирная рыба (сельдь, скумбрия);грибы (шиитаке);солнечный свет.
Антиоксиданты: защита от повреждений.
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Окислительный стресс ускоряет старение волос, предупредила эксперт. А антиоксиданты (витамины A, C, E) нейтрализуют свободные радикалы. Их содержат:
Ягоды (черника, малина) — источник витамина C, усиливающий выработку коллагена. Орехи (миндаль, фундук) — богаты витамином E, улучшающим кровообращение кожи головы.
Кремний и сера: укрепление структуры.
Кремний входит в состав волос, а сера (в виде MSM) укрепляет кератин, заверила косметолог. Поэтому стоит есть:
огурцы, бананы — они содержат кремний;чеснок, яйца, капусту — источники серы.
— Сбалансированная диета с достаточным количеством белка, витаминов и минералов способствует укреплению волосяных фолликулов, ускоряет рост волос и предотвращает их выпадение. Включение перечисленных продуктов в рацион — простой и эффективный способ улучшить состояние волос с научно доказанной пользой, — заключила Рябинова.
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