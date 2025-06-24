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Мошенники крадут деньги жителей РФ через фейковую страницу СБП

Мошенники стали использовать поддельные страницы Системы быстрых платежей (СБП) для обмана пользователей, прикрываясь легендой о «налоге на выигрыш», сообщил РИА «Новости» Александр Сухарев, младший эксперт по защите бренда компании-поставщика решений по информационной безопасности.

Мошенники стали использовать поддельные страницы Системы быстрых платежей (СБП) для обмана пользователей, прикрываясь легендой о «налоге на выигрыш», сообщил РИА «Новости» Александр Сухарев, младший эксперт по защите бренда компании-поставщика решений по информационной безопасности.

Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы и оперативно приспосабливаются к новым условиям. Если раньше они перенаправляли жертв на фальшивые страницы «Росплатежа», то теперь они используют схему с имитацией оплаты через СБП. При этом некоторые старые приемы остаются в арсенале мошенников, например, предложение связаться с «поддержкой» в случае задержки поступления средств.

После блокировки фейковых сервисов «Наш платеж» и «Росплатеж» надзорными органами злоумышленники стали использовать форму, имитирующую СБП. Одной из распространенных уловок является сообщение о якобы полученном денежном выигрыше, для получения которого необходимо уплатить «налог на выигрыш».

После перехода пользователя в банковское приложение отображается окончательная сумма списания: люди, «оплачивая» что-либо по QR-коду, надеются получить обещанный выигрыш.

Преступники используют для переводов действующую региональную платежную систему, которая позволяет осуществлять операции как внутри страны, так и за рубежом. Это значительно затрудняет выявление мошеннических транзакций.

Жителям РФ рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам, избегать использования подозрительных платежных сервисов и совершать любые финансовые операции только через официальные приложения банков и платежных систем.

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