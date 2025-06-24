Мошенники крадут деньги жителей РФ через фейковую страницу СБП

Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы и оперативно приспосабливаются к новым условиям. Если раньше они перенаправляли жертв на фальшивые страницы «Росплатежа», то теперь они используют схему с имитацией оплаты через СБП. При этом некоторые старые приемы остаются в арсенале мошенников, например, предложение связаться с «поддержкой» в случае задержки поступления средств.