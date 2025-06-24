Вэнс: Целью США было уничтожение ядерной программы Ирана, а не смена режима

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».