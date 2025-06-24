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Вэнс: Целью США было уничтожение ядерной программы Ирана, а не смена режима

США не стремятся к смене власти в Иране и считают, что подобное решение должен принимать исключительно иранский народ. Об этом во вторник, 24 июня, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

США не стремятся к смене власти в Иране и считают, что подобное решение должен принимать исключительно иранский народ. Об этом во вторник, 24 июня, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

— Если иранский народ хочет сделать что-либо в отношении собственного руководства, то это решать иранскому народу. Интересы национальной безопасности США заключались в уничтожении ядерной программы (исламской республики), и мы это сделали, — сказал он.

По его словам, Вашингтон не ставил перед собой задачу смены режима в Тегеране. Основной целью, как подчеркнул Вэнс, было уничтожение ядерной инфраструктуры и прекращение ядерной программы Ирана, передает Fox News.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил о достижении полного прекращения огня между Ираном и Израилем. Позже иранское информационное агентство Mehr News назвало его «лжецом».

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».

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