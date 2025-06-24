200 баллов на ЕГЭ: история успеха самарской школьницы Алины Вафиной

Алина Вафина выбрала точные науки ещё в девятом классе, когда сдавала ОГЭ по физике, математике и английскому.
После этого она поняла, что хочет развиваться именно в техническом направлении и поступила в Самарский международный аэрокосмический лицей (СМАЛ) — школу с углублённым изучением физики и математики.
— Мне всегда давались сложнее гуманитарные предметы, — признаётся Алина. — Зато в физике и математике интересно разбирать законы природы, строить модели, решать задачи. Это увлекает.
В лицее подготовка к экзаменам была комплексной. По математике и физике школьники решали задания уровня выше ЕГЭ, включая олимпиадные задачи, регулярно писали пробники.
Русский язык стал для Алины самым серьёзным вызовом. Тесты она прорабатывала самостоятельно, сочинения — под руководством опытного педагога Натальи Владимировны. Об этом рассказал 63.ру.
— Русский — это как параметры в профильной математике, — шутит Алина. — Много правил, исключений, деталей, где можно ошибиться.
На экзаменах волнение было минимальным — помогло сплочённое окружение и уверенность в своих знаниях. Успех (100 баллов) по русскому и физике стал приятным сюрпризом.
Сейчас Алина планирует продолжить обучение в Самарском университете на направлении «Прикладная математика и информатика».
Она уверена, что IT — одна из самых перспективных сфер, и хочет развиваться в ней вместе с одноклассниками, которые тоже выбрали этот путь.
Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!