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Иранская ракета попала в жилой дом в Беэр-Шеве, пострадали девять человек

В городе Беэр-Шева на юге Израиля иранская ракета попала в многоквартирный дом, в результате чего пострадали девять человек. Об этом во вторник, 24 июня, сообщила израильская национальная медицинская служба.

В городе Беэр-Шева на юге Израиля иранская ракета попала в многоквартирный дом, в результате чего пострадали девять человек. Об этом во вторник, 24 июня, сообщила израильская национальная медицинская служба.

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