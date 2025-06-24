Жительница Перми осуждена за сбыт наркотиков в особо крупном размере

Следствие и суд установили, что в феврале-марте пермячка на территории Кировского района Перми, используя интернет, пыталась сбыть наркотические средства в значительном размере с помощью оборудованных тайников. Действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, фигурантка не смогла довести до конца, поскольку ее задержали сотрудники полиции.