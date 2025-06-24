Жительница Перми осуждена за сбыт наркотиков в особо крупном размере

Суд вынес приговор 38-летней жительнице Перми. Женщина признана виновной в совершении 36 преступлений, квалифицируемых как покушение на сбыт наркотических веществ группой лиц, в значительном размере и сбыт наркотических веществ в крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие и суд установили, что в феврале-марте пермячка на территории Кировского района Перми, используя интернет, пыталась сбыть наркотические средства в значительном размере с помощью оборудованных тайников. Действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, фигурантка не смогла довести до конца, поскольку ее задержали сотрудники полиции.
В мобильном телефоне злоумышленницы были обнаружены координаты с тайниками и прочие доказательства ее причастности к совершенным преступлениям.
Суд приговорил женщину к 9 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима.