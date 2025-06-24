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Суд отказал в освобождении экс-депутата Приморья, осужденного за растление ребенка

Суд во Владивостоке отказал в досрочном освобождении экс-депутата Приморья Артема Самсонова из-за его болезни. Об этом рассказала его адвокат Наталья Касилова.

Решение суда будет обжаловано.

Суд во Владивостоке отказал в досрочном освобождении экс-депутата Приморья Артема Самсонова из-за его болезни. Об этом рассказала его адвокат Наталья Касилова.

«Отказали. Будем обжаловать», — передает слова Касиловой РИА Новости. Самсонов, осужденный на 13 лет колонии за растление ребенка, подал прошение об освобождении в связи с онкологией.

Это уже второе заседание по данному делу. Защита планирует обжаловать решение суда. Самсонов свою вину не признает и утверждает, что стал жертвой политического преследования.