Солдаты ВСУ убили 15 жителей Новоукраинки в ДНР за помощь бойцам ВС РФ

— Сестра вперед побежала, начала кричать о помощи. Я только видел два или три раза, как она могла еще от дронов уклониться. Дальше я на длительное время упал на землю, на дочку. Я смотрю — она уже не дышала, она уже была мертва. Она умерла у меня на руках, — цитирует одного из беженцев РИА Новости.