Украинские боевики убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в Донецкой Народной Республике (ДНР) за помощь военным ВС РФ. Об этом рассказали выжившие беженцы.
Уточняется, что жители одного из домов укрывали у себя российских бойцов. Об этом ВСУ доложил один из соседей. После этого украинские солдаты атаковали дом с помощью беспилотников, в результате чего погибли дети.
— Сестра вперед побежала, начала кричать о помощи. Я только видел два или три раза, как она могла еще от дронов уклониться. Дальше я на длительное время упал на землю, на дочку. Я смотрю — она уже не дышала, она уже была мертва. Она умерла у меня на руках, — цитирует одного из беженцев РИА Новости.
17 июня дрон Вооруженных сил Украины ударил по автомобилю в поселке Коренево Курской области и убил женщину, которая находилась внутри. Вражеская армия также атаковала поселок Марьино Рыльского района, повредив остекление 14 балконов.
В селе Федоровка ДНР украинские военные предприняли попытку уничтожить свой минометный расчет, сдавшийся в плен российским бойцам.