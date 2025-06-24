Два белорусских хоккеиста стали обладателями Кубка Колдера

Этой ночью фарм-клуб «Ванкувера» одержал победу в шестом поединке финальной серии Американской хоккейной лиги (АХЛ) над «Шарлотт Чекерс» со счетом 3:2. Игроки канадского клуба завершили итоговую серию со счетом 4−2.
В составе «Кэнакс» чемпионами лиги стали два белорусских хоккеиста — голкипер Никита Толопило и нападающий Данила Климович. В решающей игре Климович смог поразить ворота соперника и сравнять счет в поединке. Гол стал четвертым для роженца Пинска в розыгрыше Кубка Колдера, причем три из этих шайб были победными.
Для Толопило и Климовича это первый трофей в североамериканских лигах на взрослом уровне.
Игроки стали четвертым и пятым белорусами в истории, которые выигрывали Кубок Колдера. Ранее чемпионами АХЛ становились Андрей Костицын и Михаил Грабовский в сезоне 2006/07 в составе ХК «Гамильтон», а также Алексею Протасу — с «Херши» в сезоне 2022/23.
Для «Абботсфорд Кэнакс» это тоже первый Кубок Колдера в истории клуба.