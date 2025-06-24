Два белорусских хоккеиста стали обладателями Кубка Колдера

В составе «Кэнакс» чемпионами лиги стали два белорусских хоккеиста — голкипер Никита Толопило и нападающий Данила Климович. В решающей игре Климович смог поразить ворота соперника и сравнять счет в поединке. Гол стал четвертым для роженца Пинска в розыгрыше Кубка Колдера, причем три из этих шайб были победными.