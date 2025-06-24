В России могут обязать выпускников-медиков отработать три года в госучреждениях для допуска к аккредитации

Минздрав России внёс существенные изменения в законопроект о компенсации затрат на обучение студентов-медиков. Согласно новому варианту документа, выпускники медицинских и фармацевтических вузов и колледжей смогут получить допуск к профессиональной деятельности только после трехлетней отработки в государственных медучреждениях, пишет «Ъ».
Первоначально ведомство предлагало ввести финансовую компенсацию в двукратном размере стоимости обучения для тех, кто откажется от обязательной отработки. Теперь же министерство намерено использовать механизм аккредитации специалистов. Без прохождения трехлетней практики в учреждениях, работающих в системе ОМС, выпускники не смогут получить допуск к периодической аккредитации, что фактически лишит их права работать по специальности.
Для выпускников колледжей предполагается сокращенный срок обязательной отработки — два года. Отметим, что сейчас все медики после окончания учебного заведения должны пройти первичную аккредитацию, включающую тестирование, проверку практических навыков и решение ситуационных задач. В дальнейшем специалисты обязаны подтверждать квалификацию каждые пять лет.
Ранее депутаты от СРПЗ разработали законопроект, расширяющий жилищные права медицинского персонала. Документ предполагает, что врачи, медсестры и аптечные работники, состоящие на учете как нуждающиеся в жилье, смогут претендовать на получение квадратных метров по договорам соцнайма или из спецжилфонда.