В России могут обязать выпускников-медиков отработать три года в госучреждениях для допуска к аккредитации

Первоначально ведомство предлагало ввести финансовую компенсацию в двукратном размере стоимости обучения для тех, кто откажется от обязательной отработки. Теперь же министерство намерено использовать механизм аккредитации специалистов. Без прохождения трехлетней практики в учреждениях, работающих в системе ОМС, выпускники не смогут получить допуск к периодической аккредитации, что фактически лишит их права работать по специальности.