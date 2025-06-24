DM: ученые выяснили, что опасный грибок из гробниц фараонов лечит рак

«Aspergillus flavus производит взаимосвязанные кольчатые молекулы, которые они (ученые, — прим. ред.) назвали асперигимицинами. При тестировании на клетках два из четырех асперигимицинов показали мощное противораковое действие. Асперигимицины могут атаковать структуры, ответственные за деление клеток, что обычно приводит к тому, что здоровые клетки мутируют в раковые», — говорится в публикации.