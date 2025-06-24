DM: ученые выяснили, что опасный грибок из гробниц фараонов лечит рак

Ученые из Пенсильвании и Техаса обнаружили, что смертоносный грибок Aspergillus flavus, который еще называют «проклятием фараонов», может использоваться при лечении рака крови, пишет Daily Mail.
«Aspergillus flavus производит взаимосвязанные кольчатые молекулы, которые они (ученые, — прим. ред.) назвали асперигимицинами. При тестировании на клетках два из четырех асперигимицинов показали мощное противораковое действие. Асперигимицины могут атаковать структуры, ответственные за деление клеток, что обычно приводит к тому, что здоровые клетки мутируют в раковые», — говорится в публикации.
Кроме того, ученые добавили к асперигимицинам липид, жировую молекулу, и выяснили, что вещество так же хорошо справляется с лейкимией, как два одобренных Минздравом США (FDA) препарата, используемые для лечения рака в течение десятилетий.
Aspergillus flavus впервые оказался в центре внимания в 20-х годах прошлого века, когда команда археологов вскрыла гробницу фараона Тутанхамона в Египте, после чего внезапно заболела и умерла. Затем в 70-х годах — 10 ученых вскрыли гробницу Казимира IV, несколько недель спустя они тоже скончались.
Исследователи считают, что грибок атакует легкие и печень, что приводит к летальному исходу.
Ранее был создан тест, предсказывающий эффективность химиотерапии.