Вентилятор и кондиционер не включить, продукты в холодильнике испортятся — свет дадут только вечером: Жители Кишинева останутся без электричества на весь день — рассказываем кому не повезло

По каким столичным адресам сегодня не будет света?
Поставщик сообщает о запланированных на 24 июня перерывах в поставках электроэнергии.
Ботаника:
ул. Куза-Водэ, 23, 25/2, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/10, 25/11, 27/2, 29/1, 29/3, 29/4, Г. Водэ, ⅓, Индепенденцей, 26/2, О. Кошевой, 1A, 2, 2, 8, 9/2, 10/1, 15, O. Гибу, ⅔, Пэчий, 18A, пер. Победы, 1−7, 2−6, пер. Степелор, 1−17, 2−14, 9001, Степная, 1−9, 9B, 13, 15A, Шт. Няга, 1−3, 2−4, Тинеретулуй, 138, 146, Виктория, 4−12, 54, 66, 102, 116−122, 132, 136−138, 144, 150−152, 156−160, 164, 7−9, 13−25, 25/2, 29/1 29/2, 31/2, 37, 47−51, 59, 63−67, 71, 103−105, 109, 115−119, 127, 131−135, 139, 145, 149, 155, 161, 169, 999 — с 08:50 до 16:00.
Центр:
шос. Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 08:50 до 18:00.
Рышкановка:
ул. Грэдинилор, 23 — с 09:30 до 16:15.
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