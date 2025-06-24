Press TV: Режим прекращения огня между Ираном и Израилем вступил в силу

Кроме того, Иран недавно поразил штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад», расположенную недалеко от Тель-Авива. Также Тегеран нанес ракетный удар по израильскому оружейному заводу Rafael, который находится в Хайфе. Помимо этого, в Сети появилась видеозапись, где виден момент удара иранской ракеты по Научно-исследовательскому институту Вейцмана, который занимается военными разработками для Военно-воздушных сил Израиля.