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Press TV: Режим прекращения огня между Ираном и Израилем вступил в силу

В силу вступил режим прекращения огня с Израилем. Об этом во вторник, 24 июня, заявили в иранском Press TV сразу после нескольких ракетных атак в отношении еврейского государства.

В силу вступил режим прекращения огня с Израилем. Об этом во вторник, 24 июня, заявили в иранском Press TV сразу после нескольких ракетных атак в отношении еврейского государства.

— Прекращение огня началось, — уточнили на телеканале.

Израильская национальная медицинская служба ранее в этот день сообщила, что в городе Беэр-Шева на юге страны иранская ракета попала в многоквартирный дом, в результате чего пострадали девять человек. Медики оказывают неотложную помощь пострадавшим.

Кроме того, Иран недавно поразил штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад», расположенную недалеко от Тель-Авива. Также Тегеран нанес ракетный удар по израильскому оружейному заводу Rafael, который находится в Хайфе. Помимо этого, в Сети появилась видеозапись, где виден момент удара иранской ракеты по Научно-исследовательскому институту Вейцмана, который занимается военными разработками для Военно-воздушных сил Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».