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Отстраненность: врачи рассказали, что испытывает человек перед смертью

Специалисты Итальянского общества паллиативной помощи рассказали, что чувствует человек перед своей смертью. По их мнению, эти знания помогут родственникам, которые ухаживают за тяжело больными близкими.

Специалисты Итальянского общества паллиативной помощи рассказали, что чувствует человек перед своей смертью. По их мнению, эти знания помогут родственникам, которые ухаживают за тяжело больными близкими.

Так, в период перед приближением смерти люди начинают спать больше обычного. Режим полностью сбивается, больной может бодрствовать в ночные часы. Также у них отмечаются отстраненность, тревожность и беспокойство, а некоторые люди и вовсе осознают, что это «последние дни».

Умирающие люди могут перестать узнавать родных, при этом начав говорить о том, что они видят умерших родственников. После этого постепенно начинается отказ от еды и воды. Перед самой смертью может бросать в пот, либо наоборот — температура тела начнет снижаться, а дыхание стать прерывистым или хриплым, передает Medscape Medical News.

Нейрохирург из Университета Луисвилля Аджмал Земмар рассказал, что исследование активности мозга показало, что в момент смерти человек переживает нечто похожее на сон или воспоминание. Он также объяснил, что мозг перед кончиной человека может воспроизводить последнее воспоминание о важных жизненных событиях.