Отстраненность: врачи рассказали, что испытывает человек перед смертью

Умирающие люди могут перестать узнавать родных, при этом начав говорить о том, что они видят умерших родственников. После этого постепенно начинается отказ от еды и воды. Перед самой смертью может бросать в пот, либо наоборот — температура тела начнет снижаться, а дыхание стать прерывистым или хриплым, передает Medscape Medical News.