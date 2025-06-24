Житель Приморья спас альпиниста при восхождении на гору Казбек в Грузии

Экспедиция была из 4 человек, в их число входил гид. В какой-то момент им пришлось разделиться. Когда они добрались до лагеря, стало известно, что альпинист, который тоже пытался покорить гору, он получил тяжелые травмы: переломы и обморожения конечностей.