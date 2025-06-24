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Житель Приморья спас альпиниста при восхождении на гору Казбек в Грузии

Мужчина оказал первую помощь альпинисту из Санкт-Петербурга, получившего серьезные травмы, переломы и обморожение.

Житель Приморья спас альпиниста на склоне Казбека в Грузии. Мужчина получил тяжелые травмы во время восхождения.

Экспедиция была из 4 человек, в их число входил гид. В какой-то момент им пришлось разделиться. Когда они добрались до лагеря, стало известно, что альпинист, который тоже пытался покорить гору, он получил тяжелые травмы: переломы и обморожения конечностей.

Некоторые подумали, что мужчина уже погиб, но приморец пошел на поиски. Он обнаружил альпиниста из Санкт-Петербурга и оказал ему первую помощь.

«Я тогда сразу решил, что нужно срочно идти искать. Человек лежит, возможно, мертвый, никому до него дела нет, а ведь это чей-то сын, брат, муж, отец», — поделился житель Приморья Алексей изданию «Комсомольская правда».

Прибывшие на место спасатели обнаружили у мужчины переломы ребер, бедра, руки. При этом житель Санкт-Петербурга был в это время в сознании. Пострадавшего эвакуировали на вертолете МЧС.