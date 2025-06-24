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Учебник по истории СГ может появиться в школах

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Учебник по истории Союзного государства может появиться в школах Беларуси и России в 2026—2027 годах, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов газете «Известия».

Источник: Sputnik.by

Возможно, конечно.

сказал глава ведомства, отвечая на вопрос, сможет ли министерство выпустить учебник по истории СГ в 2026—2027 годах

Кроме того, в пресс-службе Минпросвещения уточнили, что представители ведомства «находятся в контакте с коллегами из Союзного государства» по этому вопросу.

Более того, профильное министерство направило в постоянный комитет СГ бюджетную заявку на финансирование в следующем году разработки и издания учебного пособия по общей истории Союзного государства.

Заявка уже находится на рассмотрении, после получения положительного ответа по ней будет организована работа над самим пособием.

Первая книга по истории СГ

В марте прошлого года на международной книжной выставке-ярмарке в Минске была презентована первую книга по истории Союзного государства.

Она является единственным полноценным учебным пособием, посвященным тематике СГ. Над ее созданием на протяжении года работали специалисты России и Беларуси.

По словам директора Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадима Лакизы, в издании отображен не только политический путь Союзного государства, но и его экономические, культурные, научные и другие аспекты.

Книга уже используется при изучении определенных курсов в университетах обеих стран.

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