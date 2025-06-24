Учебник по истории СГ может появиться в школах

Возможно, конечно.
Кроме того, в пресс-службе Минпросвещения уточнили, что представители ведомства «находятся в контакте с коллегами из Союзного государства» по этому вопросу.
Более того, профильное министерство направило в постоянный комитет СГ бюджетную заявку на финансирование в следующем году разработки и издания учебного пособия по общей истории Союзного государства.
Заявка уже находится на рассмотрении, после получения положительного ответа по ней будет организована работа над самим пособием.
Первая книга по истории СГ
В марте прошлого года на международной книжной выставке-ярмарке в Минске была презентована первую книга по истории Союзного государства.
Она является единственным полноценным учебным пособием, посвященным тематике СГ. Над ее созданием на протяжении года работали специалисты России и Беларуси.
По словам директора Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадима Лакизы, в издании отображен не только политический путь Союзного государства, но и его экономические, культурные, научные и другие аспекты.
Книга уже используется при изучении определенных курсов в университетах обеих стран.